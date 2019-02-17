المركز العربي للتبادل الإذاعي والتلفزي يتعزز بصرح جديد أفاق 2020

سيتعزز المركز العربي للتبادل الإذاعي والتلفزي بصرح جديد أفاق سنة 2020 وهو ما أعلن عنه محسن كريم سليماني مدير المركز في ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الاجتماع الحادي عشر للمنسقين الإذاعيين بالجزائرفي العشرين من الشهر الجاري.

ويعتبر هذا الصرح بمثابة اللبنة الجديدة التي توضع في سبيل ترقية العلاقات بين اتحاد إذاعات الدول العربية.

ويوضح في هذا الصدد محسن كريم سليماني مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج" أن هذا المقر سيعرف انطلاقة ورشة بناء مقر جديد للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج ويعد هذا مكسبا كبيرا للاتحاد والمقر التزمت ببنائه الحكومة الجزائرية ونحن نعمل الآن على تطوير وتجهيز المقر الجديد.

أكثر من 3900 ساعة في السنة وبمعدل يومي يفوق ثماني ساعات تبادلات إذاعية".

ويعرف مشهد التبادلات الإذاعية والتلفزيونية عودة عدة هيئات عربية إذاعية وتلفزيونية لخريطة لخريطة التبادلات منها اليمن ليبيا وموريتانيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية