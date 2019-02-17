كــان 2019: الإعلان عن الملاعب المصرية المعنية باحتضان النهائيات

كشف أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحادية المصرية لكرة القدم، عن الملاعب الستة المعنية باحتضان مباريات نهائيات كأس افريقيا للأمم-2019 المقررة من 21 يونيو الى 19 يوليو، حسب ما أوردته الصحافة المحلية اليوم الأحد.

وجاء ذلك بعد اجتماع جمع بين رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبوريدة واللجنة المنظمة لنهائيات "كان-2019" امس السبت.

وأوضح احمد مجاهد: "لقد اخترنا ستة ملاعب وهي القاهرة، الدفاع الجوي، السويس، الاسماعيلية، الاسكندرية وبورسعيد، في حين لم يقع الاختيار على ملعب السلام بالقاهرة"، مضيفا أن "هناك ملاعب اخرى بإمكانها احتضان المنافسة القارية في حال قوة قاهرة".

وتجرى عملية القرعة الخاصة بالنهائيات يوم الجمعة 12 أبريل القادم وذلك عقب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة الى الموعد القاري.

وسحبت الكنفيدرالية الافريقية (كاف) تنظيم المنافسة من الكاميرون بسبب تأخر في اشغال المنشآت التي تستضيف النهائيات.

و اقتطع المنتخب الجزائري تأشيرة "كان-2019" بفضل فوزه الكبير على الطوغو (4-1) بالعاصمة لومي بتاريخ 18 نوفمبر الفارط لحساب الجولة الخامسة من التصفيات.