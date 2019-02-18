اتصالات: إعلان عن منافسة لتغطية المناطق المعزولة

أطلقت اتصالات الجزائر و سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية اليوم الأحد, إعلان عن منافسة قصد تغطية المناطق المعزولة أو التي لا تتوفر على شبكات الهاتف النقال و الثابت ، حسب بيان لوزارة البريدوالاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

و جاء في البيان أنه "طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، قامت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة عن طريق مديريتها العامة لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال, بجمع المعطيات المتعلقة بالمناطق المعزولة و/أو التي لا تتوفر على شبكات الاتصالات الالكترونية قصد إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتغطية 508 منطقة بشبكات الهاتف الثابت و 750 منطقة و 178 محور طريق بشبكات الهاتف النقال, بتمويل من صندوق الخدمة الشمولية للاتصالات الالكترونية".

و أضاف بيان الوزارة أن "الحكومة منحت لاتصالات الجزائر مهمة تغطية المناطق التي تتطلب شبكة الهاتف الثابت, في حين كلفت سلطة ضبط البريد و الاتصالات الالكترونية لتغطية شبكة الهاتف النقال قصد إجراء مناقصة طبقا للتنظيم الساري".

و أشارت الوزارة في بيانها أن "الإعلان عن المنافسة أطلق اليوم الأحد 17 فبراير 2019 من قبل سلطة ضبط البريد طبقا للرزنامة التي حددتها وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمنة", موضحة أنه على "المتعاملين الثلاثة الحائزين على رخص لإعداد و استغلال الشبكات النقالة أن يستجيبوا للإعلان في أجل ثلاثين (30) يوما و ستعلن عقبها سلطة ضبط البريد في ظرف عشرين (20) يوما من التحليل عن المتعامل أو المتعاملين الفائزين بمختلف الحصص المشكلة لهذا المشروع".

و أكدت الوزارة من جهة أخرى أن "تنفيذ صندوق الخدمة الشمولية قد أضحى ممكنا عقب تعديل الإطار القانوني و التنظيمي الذي طرأ سنة 2018 للاستجابة لطلب المواطنين الجزائريين الشرعي الرامي إلى تغطية المناطق المعزولة و محاور الطرق غير المربحة تجاريا لمتعاملي الاتصالات الالكترونية".