زيتوني للإذاعة : سنسعى لتحسين منح المجاهدين وذوي الحقوق ومراجعة النصوص القانونية

قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني إننا سنسعى لتحسين منح المجاهدين وذوي الحقوق بكل أشكالها موضحا أن العمل جار لإعادة النظر و تحيين و إثراء القوانين الخاصة بحماية حقوق الأسرة الثورية خاصة ما تعلق بالشق الاجتماعي .

وخلال استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى هذا الاثنين وتزامنا و الاحتفال باليوم الوطني للشهيد المصادف للـ 18 فيفري من كل عام أكد زيتوني أن الوزارة منكبة من خلال ورشات عمل على إثراء قانون المجاهد و الشهيد لتقديم المقترحات للحكومة وذلك بالتنسيق مع الجمعيات ومنظمات أبناء المجاهدين و أبناء الشهداء.

و أضاف وزير المجاهدين أن ملفات المنح أصبحت تعالج في ظرف 24 ساعة على المستوى المحلي بعد دخول لامركزية القرارحيز التطبيق ما سهل العملية و خفف الضغط على المستوى المركزي ،زيادة على عصرنة الإدارة وتبسيط الاجراءات الإدارية للمجاهدين و ذوي الحقوق من أجل استخراج وثائقهم.

وفي معرض حديثه عن مجهودات الوزارة في جمع المادة التاريخية أشار زيتوني إلى تسجيل أكثر من 26 ألف ساعة مع أزيد من 30ألف إطار في الثورة التحريرية ، وهي تستغل حاليا من قبل الأساتدة و الباحثين و الطلبة كما تم حسب الوزير تسجيل الأشرطة التاريخية لكل ولاية وكتابة مذكرات المجاهدين وطبع الملتقيات و المحاضرات في إصدارات مركز الدراسات وإبرام اتفاقية مع وزارة السياحة لتشجيع السياحة التاريخية بالنظر إلى الإقبال الكبير على المتاحف ،حيث تم في هذا الصدد إحصاء 640 ألف زائر للمتحف الوطني للمجاهد ، فيما زار أكثر من مليون و 200 ألف سائح المتاحف الولائية و الجهوية إلى غاية نوفمبر 2018 .

وبالعودة للحديث عن معاني الاحتفال باليوم الوطني للشهيد الذي جاء هذا العام تحت شعار "الوفاء بالعهد و الاستمرارية "دعا زيتوني جيل اليوم إلى الحفاظ على أمانة الشهداء بالابتعاد عن الإحباط و التفاني في العمل و الاخلاص للوطن و الاهتمام بالتاريخ .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / راضية زرارقة