بطولة البحر المتوسط لأقل من 17 سنة : الجزائر في المجموعة الأولى

أوقعت قرعة بطولة البحر المتوسط لأقل من 17 سنة (ذكور), التي جرت وقائعها مساء الأحد ببورسعيد (مصر), المنتخب الجزائري للفئة في المجموعة الأولى.

وبالإضافة إلى المنتخب الجزائري, تضم المجموعة الأولى كل من ليبيا, موريتانيا, تونس و السعودية (ضيف الشرف).

أما المجموعة الثانية فتتركب من مصر, إيطاليا, فرنسا, تركيا, المغرب والإمارات العربية المتحدة (ضيف الشرف).

وستنطلق المنافسة هذا الاثنين على أن تختم يوم السبت المقبل ببورسعيد.

وينص نظام البطولة على تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين, حيث تلعب كل مجموعة نظام بطولة.

ويلتقي متصدر المجموعة الأولى مع متصدر المجموعة الثانية لتحديد بطل البحر المتوسط, وتلعب باقي المنتخبات على المراكز الترتيبية من الثالث إلى الـ 12, حسب الترتيب في دور المجموعتين.