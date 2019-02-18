تدمير قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو و توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الأحد بتيزي وزو, قنبلة تقليدية الصنع, فيما أوقفت مفرزة مشتركة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة, حسب ما أوردته وزارة الدفاع الوطني الاثنين في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و في إطار مكافحة الإرهاب، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 فيفري 2019، قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، فيما أوقفت مفرزة مشتركة أخرى عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمسيلة بذات الناحية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة, 07 مهربين وضبطت ثلاث مركبات رباعية الدفع و 1300 لتر من مادة زيت المائدة وثلاثة أجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية", يضيف المصدر ذاته.

و من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ 68 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 73 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جيجل وتمنراست.