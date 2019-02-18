أسعار برنت تفوق 66 دولار لبرميل النفط هذا الاثنين

سجلت أسعار النفط، هذا الاثنين، أعلى مستوياتها منذ نوفمبر من العام الماضي، بدعم من خفض المعروض الذي تقوده (أوبك) و شركائها، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، وآمال التوصل لحل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 38 سنتا، بما يعادل 6ر0 بالمائة عن الإغلاق السابق، إلى 63ر66 دولار للبرميل عند بداية التعاملات. وصعد برنت في وقت سابق إلى 78ر66 دولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتا، أو 9ر0المائة، إلى 06 ر56 دولار للبرميل، ليسجل بدوره أعلي مستوياته منذ نوفمبر المنصرم عند 13ر56 دولار في وقت سابق اليوم الاثنين.

وتلقت الأسعار دعما من نقص الإمدادات في السوق، نظرا لخفض الإنتاج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها على راسهم روسيا. واتفقت المنظمة في أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 2ر1 مليون برميل يوميا، للحد من العرض من جهة و دعم تحسن الأسعار من جهة أخرى. كما دعمت أيضا العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا أسعار الخام.

وقال متعاملون إن الأسواق المالية، ومن بينها أسواق العقود الآجلة للخام، تلقت دعما إضافيا من آمال توصل الولايات المتحدة والصين الى حل نزاعهما التجاري قريبا، والذي يضغط على النمو الاقتصادي العالمي.