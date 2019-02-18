محمد مباركي للإذاعة :40 مؤسسة تكوينية جديدة دخلت مرحلة الخدمة

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي عن تدعيم قطاعه باستثمارات كبيرة في الهايكل القاعدية من بينها انجاز 40 مؤسسة تكوينية جديدة دخلت مرحلة الخدمة.

وأضاف الوزير مباركي الذي نزل هذا الاثنين ضيفا على "فورم الإذاعة" للقناة الإذاعية الأولى أن من بين مشاريع القطاع الهامة هو تمويل برنامج توظيف 2000 مكون للتخصصات الجديدة و600 منصب عمل مخصص لتسيير المؤسسات الجديدة.

وبفضل هذه الاستثمارات يجند القطاع أزيد من 28000 لضمان تاطير الدخول المهني.

وأوضح الوزير أن هذه الأرقام والإحصائيات تبرز بوضوح المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من اجل تطوير قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطن.

وبالنسبة لعروض التكوين لدخول فيفري 2019 المقرر هذا الأحد مكنت المجهودات من توفير اكثر من 280.000 منصب تكوين وتمهين إلى جانب برمجة 398 تخصص على مستوى الوطن من بينها 10 تخصصات جديدة.

وأشار محمد مباركي انه من بين أهداف القطاع هذه السنة 2019 هو:- تحسين ظروف الاستقبال، و تطوير أنماط التكوين من خلال مصنف التكوينات قصيرة الأمد، وكذا تمكين الفئات الاجتماعية من اكتساب تاهيلات مهنية تسمح بالحصول على منصب شغل، فضلا عن تحيين مدونة الشعب المهنية والتخصصات وادراج شعب تتعلق بالتكنولوجيات الحديثة تماشيا مع حاجيات الاقتصاد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية