إيقاف رئيسي أمل عين مليلة وأولمبي المدية لمدة ثلاثة أشهر

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم رئيسي فريقي أمل عين مليلة الهادي بن صيد وأولمبي المدية محفوظ بوخلخال لمدة ثلاثة أشهر بسبب "التعدي على كرامة و شرف إطار رسمي أثناء المباراة" بحسب ما أوضحت الهيئة الكروية اليوم الأثنين.

بالإضافة لعقوبة الإيقاف، فقد سلطت عليهما غرامة مالية تقدر بـ 200.000 دينار، ومنعهما من الدخول الى الملعب و غرف تغيير الملابس ابتداء من 18 فبراير 2019 .

من جهة أخرى فقد تم إيقاف لاعب دفاع تاجنانت أسامة عقار لمقابلتين نافذتين بسبب "اللعب الهمجي" بينما أوقفت لجنة الانضباط لاعب مولودية سعيدة (الرابطة الثانية) رياض حكار لثلاث مقابلات واحدة منها غير نافذة وغرامة مالية قدرها 30.000 دج