الرئيس العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده في إعادة إعمار بناها التحتية

دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في إعادة إعمار بناه التحتية، خاصة في المدن المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش الإرهابي.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية في بيان، إن دعوة الرئيس العراقي،جاءت خلال لقائه مع وزير المالية البلجيكي، الكسندر دي كرو، في قصر السلام ببغداد حيث "بحثا آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وبلجيكا".

ونقل البيان عن صالح قوله: إن "مرحلة ما بعد (داعش) تحتاج إلى جهود مكثفة من قبل الجميع".

ودعا المجتمع الدولي إلى "الوقوف بجانب العراق ومساعدته في إعادة البنى التحتية خاصة المدن المتضررة وضرورة اتباع برامج وخطط تنموية بالتعاون مع الأمم المتحدة للارتقاء بواقع هذه المدن".

وثمن الرئيس العراقي "دور التحالف الدولي ومساهمته في القضاء على الإرهاب".

من جانبه، أشاد الوزير البلجيكي بـ "الانتصارات المتحققة ضد التنظيمات الارهابية"، مؤكدا "حرص بلاده على مساندة العراق في المجالات كافة".

وشاركت بلجيكا في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن تعلن في يوليو من العام 2015 عن سحب ست طائرات مقاتلة كانت تشارك في الحرب لأسباب مالية.

وأعلن العراق في ديسمبر من العام 2017 تحرير جميع أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب في البلاد