ميهوبي : ضرورة تحويل شهادات المجاهدين إلى أعمال ثقافية و فنية

أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي هذا الاثنين من الشلف على ضرورة تحويل شهادات المجاهدين إلى أعمال ثقافية وفنية في سبيل حفظ الذاكرة وتوثيقها لدى الأجيال الجديدة.



و قال الوزير خلال زيارته لمعرض للكتاب أقيم بثانوية "الشهيد عبروس نعاس" ببلدية أولاد بن عبد القادر تزامنا والاحتفالات المخلدة لذكرى يوم الشهيد "ان وزارة المجاهدين قامت بعمل كبير من خلال توثيق شهادات عديد المجاهدين عبر الوطن"، لافتا إلى ضرورة أن تحول هذه الشهادات إلى أعمال ثقافية وفنية وكذا مسرحية وسينمائية.



و استرسل الوزير في الحديث قائلا : " ثورتنا ثورة عظيمة وعالمية ..هذه العملية ستساهم في توثيق وحفظ الذاكرة الجزائرية لدى الأجيال الجديدة التي ينبغي أن تجد مثل هذه الأعمال (الكتب والأفلام والأعمال السينمائية) بما يجعلها مرتبطة بتاريخها ونضال الأجداد".

و أبرز الوزير أهمية اصدار مذكرات المجاهدين حيث يمكن من خلالها تغطية كل أحداث الوطن والمعارك التي جرت معتبرا أن الأجيال بحاجة إلى معالم في حياتها.

و ثمن السيد ميهوبي عقب وقوفه على عديد الأنشطة الثقافية والتاريخية والرياضية المقامة بالمناسبة بذات الثانوية الانجازات المحققة ، كما أشاد الوزير بتضحيات أبناء منطقة أولاد بن عبد القادر خلال ثورة التحرير المباركة.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية

