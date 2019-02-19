قيطوني: إنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في أفريقيا ببشار

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني انه سيتم ببشار انجاز محطة للطاقة الشمسية بطاقة 300 ميغاواط و التي ستكون أكبر محطة في افريقيا و هذا عقب اتمام الدراسات المتعلقة بهذا المشروع المهم.

و أوضح الوزير خلال زيارته للولاية أن مشروع انجاز هذه المحطة المهمة يندرج في اطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لإنتاج هذا النوع من الطاقات المتجددة، حيث ان الجزائر تعمل على انتاج 22.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في افاق 2030".

كما أردف قائلا "لقد أنتج بلدنا، منذ سنة 2011، مجموع 400 ميغاواط من هذه الطاقة، و سنواصل جهودنا و استثماراتنا من اجل تطوير استغلالها بشكل اكبر خصوصا على مستوى ولايات الجنوب".

من جهة أخرى أكد وزير الطاقة أن الدولة ستواصل كل جهودها من أجل تعميم الغاز الى كامل تراب ولاية بشار.

و اوضح الوزير على هامش اطلاق اشغال انجاز محطة لتوزيع غاز البروبان المميع لفائدة سكان بلدية إيغلي (الواقعة على بعد 160 كلم جنوب بشار)، ان "الجهود متواصلة من اجل تعميم البلديات المتبقية للولاية بالغاز و هذا في سياق استراتيجية الدولة الرامية الى تعميم هذه الطاقة لعائلات المنطقة، لا سيما البلديات الحدودية.