برج بوعريريج : إنطلاق الطبعة الـ16 للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة للرواية

انطلقت هذا الثلاثاء بجامعة البشير الابراهيمي بولاية برج بوعريريج فعاليات الطبعة الـ 16 للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة للرواية تحت عنوان "الرواية و الأنساق الثقافية"

الملتقى الذي يدوم إلى غاية الـ 21 من الشهر الجاري يحضره أدباء و نقاد و مترجمون من سبع دول عربية و أوربية بالإضافة إلى أساتذة من عديد جامعات الوطن.

وفي تسجيل لاذاعة الجزائر من برج بوعريريج أكد الدكتور خالد عبد الوهاب أن الموضوع الذي وقع عليه الاختيار هذه السنة و المتعلق بالأنساق الثقافية يعد من المواضيع الجديدة التي طرحت في الساحة النقدية العربية مبرزا أهميته البالغة بالنسبة لطلبة الدراسات المعمقة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية