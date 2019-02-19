برج بوعريريج : إنطلاق الطبعة الـ16 للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة للرواية

19/02/2019 - 14:47

انطلقت هذا الثلاثاء بجامعة البشير الابراهيمي بولاية برج بوعريريج فعاليات  الطبعة الـ 16 للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدوقة للرواية تحت عنوان "الرواية و الأنساق الثقافية"

الملتقى الذي يدوم إلى غاية الـ 21 من الشهر الجاري  يحضره أدباء و نقاد و مترجمون من سبع  دول عربية و أوربية بالإضافة إلى أساتذة من عديد جامعات الوطن.

وفي تسجيل لاذاعة الجزائر من برج بوعريريج أكد الدكتور خالد عبد الوهاب أن الموضوع الذي وقع عليه الاختيار هذه السنة و المتعلق بالأنساق الثقافية  يعد من  المواضيع الجديدة التي طرحت في الساحة النقدية العربية  مبرزا أهميته البالغة بالنسبة لطلبة الدراسات المعمقة .

المصدر : الاذاعة الجزائرية

 

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