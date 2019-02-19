البطولة العربية للأندية: المجمع البترولي يفوز على الاتحاد السعودي ويتأهل لربع النهائي

تأهل المجمع البترولي الجزائري للدور ربع النهائي للبطولة العربية للأندية 2019 (رجال) في الكرة الطائرة بعد فوزه على الاتحاد السعودي بنتيجة 3-0 اليوم الثلاثاء بتونس في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة للمنافسة.

وجاءت الأشواط على النحو التالي: 25-15, 25-16 و 25-15.

هذا الفوز هو الثالث للبتروليين بعد المسجل على التوالي أمام السويحلي الليبي (3-1: 25-22, 25-20, 18-25 و 25-21) و خدمات جباليا الفلسطيني (3-0 : 25-18, 25-12, 25-10), مقابل خسارة أمام غاز الجنوب العراقي (2-3 : 25-23, 21-25, 25-21 ,23-25 و 12-15).

بعد هذه النتيجة يضمن المجمع البترولي المركز الأول للمجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.

وسيجري لاحقا اللقاء الثاني لحساب نفس المجموعة بين السويحلي الليبي و خدمات جباليا الفلسطيني, يتحدد على إثره صاحب المركز الثاني.

في الدور ربع النهائي المقرر يوم الخميس, سيواجه ممثل الجزائر في هذا الموعد العربي ثاني المجموعة الثانية أي الشرطة القطري أو السلام العماني.

ويشارك في هذه المنافسة العربية, 18 ناديا من 13 بلدا قسموا على 4 مجموعات, على أن يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

الترتيب نقاط لعب

1. المجمع البترولي 10 4 تأهل

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2. غاز الجنوب 7 4

3. السويحلي 6 3

4. الاتحاد 4 4

5. شباب جباليا 0 3

مباريات لعبت:

شباب جباليا (فلسطين) - الاتحاد (العربية السعودية) 0-3

السويحلي (ليبيا)- غاز الجنوب (العراق) 3-1

شباب جباليا (فلسطين) - غاز الجنوب (العراق) 0-3

المجمع البترولي (الجزائر) - السويحلي (ليبيا) 3-1

غاز الجنوب (العراق) - المجمع البترولي (الجزائر) 3-2

الاتحاد (العربية السعودية) - السويحلي (ليبيا) 1-3

شباب جباليا (فلسطين) - المجمع البترولي (الجزائر) 0-3

غاز الجنوب (العراق) - الاتحاد (العربية السعودية) 3-2

ربع النهائي : الخميس 21 فيفري

نصف النهائي : الجمعة 22 فيفري

النهائي : السبت 23 فيفري

ملاحظة: يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.