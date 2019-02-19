وزارة الثقافة تعلن عن تنظيم مسابقة وطنية لنيل" جائزة علي معاشي"

أعلنت وزارة الثقافة عن تنظيم مسابقة وطنية لنيل" جائزة علي معاشي" لفخامة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب.

و دعت الوزارة المبدعين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة بتاريخ 01 جانفي 2018 , و الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفات المشاركة في أظرفة مغلقة مكتوب عليها: جائزة علي معاشي للمبدعين الشباب 2018 وزارة الثقافة.

وطلبت الوزارة عبر موقعا الإلكتروني من المعنيين إيداع ملفاتهم على مستوى وزارة الثقافة ( الديوان )، مديريات الثقافة بالولايات، دور الثقافة، قبل 01 مارس 2018 ، على أن يتضمن الملف الوثائق التالية:طلب خطي للمشاركة والسيرة الذاتية, مرفقة بعرض عن أعمال المرشح وخمس نسخ (05) من العمل المقدم للمسابقة ونسخة من شهادة الميلاد و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة تقنية وتصريح شرفي خاص بملكية العمل.

وأكدت أنه لا تقبل الملفات غير الكاملة و لا يحق لأي مترشح أن يشارك بأكثر من عمل إبداعي واحد وأن يشارك إلاّ في مجال واحد.

وأضافت أنه تسلم الجائزة للأعمال الثلاث المتفوقة في كل مجال من المجالات المشار إليها أدناه و تتضمن الجائزة شهادة تقديرية و مكافأة نقدية قدرها:

الجائزة الأولى : 500.000 دج

الجائزة الثانية : 300.000 دج

الجائزة الثالثة : 100.000 دج

تخصص الجائزة لمكافأة الأعمال الأدبية و الفنية التالية:

الأعمال الأدبية: الرواية، الشعر، العمل المسرحي المكتوب، أحسن عمل فني، الأعمال الموسيقية، الفنون الغنائية و فن الرقص، الفنون السينمائية و السمعية البصرية، الفنون المسرحية ( الأداء، الإخراج)، الفنون التشكيلية( رسومات زيتية، نحت، (design