كعوان: ضرورة تفعيل آليات تبادل المحتويات الإذاعية و التلفزيونية بين الدول الإفريقية

أكد وزير الاتصال جمال كعوان على ضرورة "تفعيل آليات تبادل المحتويات الإذاعية و التلفزيونية بين الدول الإفريقية وضمان بث محتوى ذي نوعية يتماشى مع المعايير المعتمدة في هذا المجال لتمكين المواطن الجزائري والإفريقي من حقه في إعلام موضوعي.

وشدد وزير الاتصال عقب استقباله المدير العام للاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي غريغوار نجاكا على ضرورة تمكين المشاهدين الافارقة من حقهم في متابعة المنافسات الرياضية خاصة منها مباريات كرة القدم من دون مساومة أو ضغط".

وأكد كعوان في تصريح للصحافة أن المحادثات ركزت حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خاصة ما تعلق بتكوين العنصر البشري الذي يعد محورا أساسيا في عمليات البث بمختلف أنواعه، مشيرا إلى "الدورات التكوينية التي احتضنتها الجزائر في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الاتصال وذلك بالتنسيق مع الهيئات الإفريقية و العربية الناشطة في الميدان.

من جانبه، أشاد المسؤول الأفريقي ،بالتجربة الجزائرية في مجال البث الإذاعي و التلفزيوني واصفا إياها ب "المتميزة" ، حيث نوه بالتسهيلات التي تمنحها السلطات الجزائرية في ميدان تنظيم دورات تكوينية ، مبرزا أن لقاءه مع السيد كعوان شكل سانحة لتبادل الخبرات و تعزيز التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي .