كأس الجزائر: نصر حسين داي يفاجئ مضيفه شباب بلوزداد (1-0)

فاز نصر حسين داي على شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0) في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالجزائر.

وجاء الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 37 من الشوط الأول عن طريق نوفل خاسف لصالح النصرية.

و يعد هذا الفوز ثمينا لتصر حسين داي كونه تحقق خارج ميدانه، قبل لقاء الإياب المبرمج بنفس الملعب يوم الخميس 28 مارس.

و في وقت سابق من اليوم، حقق اتحاد عنابة المنتمي للرابطة المحترفة الثانية فوزا ثمينا على وفاق سطيف بنتيجة (2-0)، وهو فارق محترم قبل لقاء الإياب المقرر في سطيف.

وسجل هدفي الفريق العنابي كل من صحبي (د 18) و ربيعي (د 58 من ضربة جزاء بعد لمس مدافع الوفاق، بدران الكرة بيده.

وستجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 27 فيفري بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

النتائج الفنية :

الثلاثاء 19 فيفري:

اتحاد عنابة - وفاق سطيف 2-0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي 0-1

السبت 23 فيفري:

بجاية (الوحدة المغاربية) : شبيبة بجاية - نادي بارادو

الثلاثاء 12 مارس:

قسنطينة (الشهيد حملاوي) : شباب قسنطينة - مولودية وهران

--الإيـاب--

الأربعاء 27 فيفري:

سطيف (8 ماي) : وفاق سطيف - اتحاد عنابة

السبت 9 مارس:

الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - شبيبة بجاية

الخميس 28 مارس:

الجزائر (5 جويلية) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد

الجمعة 29 مارس:

وهران (أحمد زبانة) : مولودية وهران - شباب قسنطينة.