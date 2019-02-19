﻿كرة القدم - كأس الجزائر: فوز اتحاد عنابة على وفاق سطيف (2-0)

تغلب اتحاد عنابة غلى وفاق سطيف بنتيجة (2-0)، الشوط الأول (1-0) في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لكأس الجزائر في كرة القدم جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وسجل هدفي الفريق العنابي المنتمي للرابطة الثانية كل من صحبي (د 18) و ربيعي (د 58 من ضربة جزاء بعد لمس مدافع الوفاق، بدران الكرة بيده.

وستجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم الاربعاء 27 فيفري بملعب 8 ماي 45 بسطيف.

وتدور حاليا اللقاء الثاني لنفس الدور بملعب 45 جويلية بين شباب بلوزداد ونصر خسين داي، بينما أجلت المباراتان الأخريان بين شبيبة بجاية و نادي بارادو ليوم السبت

23 فيفري و بيسن سباب قسنطينة و مولودية وهران بيوم الثلاثاء 12 مارس بسبب مشاركة شباب قسنطينة في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية.

الثلاثاء 19 فيفري:

اتحاد عنابة - وفاق سطيف 2-0

شباب بلوزداد - نصر حسين داي (جارية حاليا)

السبت 23 فيفري:

بجاية (الوحدة المغاربية) : شبيبة بجاية - نادي بارادو

الثلاثاء 12 مارس:

قسنطينة (الشهيد حملاوي) : شباب قسنطينة - مولودية وهران

--الإيـاب--

الاربعاء 27 فيفري:

سطيف (8 ماي) : وفاق سطيف - اتحاد عنابة

السبت 9 مارس:

الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - شبيبة بجاية

الخميس 28 مارس :

الجزائر (5 جويلية) : نصر حسين داي - شباب بلوزداد

الجمعة 29 مارس:

وهران (أحمد زبانة) : مولودية وهران - شباب قسنطينة.