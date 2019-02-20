كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى : برنامج تسوية الرزنامة

برنامج المباراتين المتأخرتين لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررتين يومي الجمعة و السبت:

الجمعة 22 فبراير (الجولة ال21):

برج بوعريريج: أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة (00ر18)

السبت 23 فبراير (الجولة ال22):

الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - مولودية وهران (45ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 22

2. شبيبة القبائل 37 22

3. نادي بارادو 36 22

4. مولودية الجزائر 32 20

-- شباب قسنطينة 32 21

6. شبيبة الساورة 30 20

--. وفاق سطيف 30 21

8. نصر حسين داي 27 20

9. مولودية وهران 24 21

10. أ. برج بوعريريج 23 21

--. جمعية عين مليلة 23 22

12. شباب بلوزداد 22 21

--. أولمبي المدية 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 21

--. مولودية بجاية 21 21

16. اتحاد بلعباس 19 21

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.