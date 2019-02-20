كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى : برنامج تسوية الرزنامة

برنامج المباراتين المتأخرتين لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررتين يومي الجمعة و السبت:
الجمعة 22 فبراير (الجولة ال21):
برج بوعريريج: أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة (00ر18)
السبت 23 فبراير (الجولة ال22):
الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - مولودية وهران (45ر17)
الترتيب نقاط لعب
1. اتحاد الجزائر 45 22
2. شبيبة القبائل 37 22
3. نادي بارادو 36 22
4. مولودية الجزائر 32 20
-- شباب قسنطينة 32 21
6. شبيبة الساورة 30 20
--. وفاق سطيف 30 21
8. نصر حسين داي 27 20
9. مولودية وهران 24 21
10. أ. برج بوعريريج 23 21
--. جمعية عين مليلة 23 22
12. شباب بلوزداد 22 21
--. أولمبي المدية 22 22
14. دفاع تاجنانت 21 21
--. مولودية بجاية 21 21
16. اتحاد بلعباس 19 21
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.