كرة القدم / الرابطة المحترفة الأولى : برنامج تسوية الرزنامة

20/02/2019 - 13:04

برنامج المباراتين المتأخرتين لحساب تسوية رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررتين يومي  الجمعة و السبت:

الجمعة 22 فبراير (الجولة ال21):

برج بوعريريج: أهلي برج بوعريريج - شبيبة الساورة (00ر18)

السبت 23 فبراير (الجولة ال22):

الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - مولودية وهران (45ر17)

الترتيب                      نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر           45 22 

2. شبيبة  القبائل           37 22  

3. نادي بارادو             36 22

4. مولودية الجزائر       32 20

-- شباب قسنطينة         32 21

6. شبيبة الساورة          30 20

--. وفاق سطيف           30 21

8. نصر حسين داي      27 20

9. مولودية وهران        24 21

10. أ. برج بوعريريج   23 21

--. جمعية عين مليلة      23 22

12. شباب بلوزداد        22 21  

--. أولمبي المدية          22 22

14. دفاع تاجنانت        21 21

--. مولودية بجاية         21 21

16. اتحاد بلعباس         19 21

  ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام  شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

 

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رياضة

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