توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الارهابية في مناطق مختلفة من الوطن

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من ولايات تيسمسيلت،وهران والمسيلة،حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 19 فيفري 2019 بكل من تيسمسيلت ووهران/ن.ع.2 والمسيلة/ن.ع.1 خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات تمكن عناصر الدرك الوطني خلال عملية نوعية بالبليدة/ن.ع.1 من تفكيك شبكة إجرامية للإتجار بالمخدرات مُكونة من (12) تاجر مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ(11) قنطار و(20) كيلوغرام و(17) مركبة ومبلغ مالي يُقدر بمليار وثمانية وخمسون مليون سنتيم و العملية لا تزال متواصلة، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6 (76) منقبا عن الذهب وضبطت (04) مركبات رباعية الدفع و(19) مولد كهربائيا و(11) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن ومعدات تفجير"، يضيف بيان وزارة الدفاع الوطني.