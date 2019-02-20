سليماني: 20 بلدا عربيا شاركوا في التبادل الإخباري والبرامجي في 2018

أكد المشاركون في الإجتماعات الدورية السنوية للهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية، التي انطلقت، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، على أهمية هذه اللقاءات لبحث سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية في مجال تبادل الأخبار.

وفي هذا الصدد أوضح مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج محسن كريم سليماني أن الإجتماع الحادي عشر للمنسقين الإذاعيين يعد فرصة هامة لبحث التنسيق والتعاون في مجال تبادل الأخبار والبرامج خصوصا في ضوء المشاركة القياسية لممثلي الهيئات التلفزيونية والإذاعية العربية فضلا عن مشاركة ممثلي الإتحادات المهنية الدولية من بينها إتحاد الإذاعات والتلفزيونات الأفريقية الذي يعكس مشاركته حجم التبادل معنا حيث تلقينا منه حوالي ألف خبر في أقل من شهر، مبرزا ارتفاع وتيرة نشاط التبادل الإخباري لسنة 2018 حيث وصل ، كما قال، إلى مشاركة عشرين بلدا في التبادل الإخباري والبرامجي. كما تم التوسع.

من جهته أكد المدير العام لإتحاد الإذاعات العربية المهندس سليمان عبدالرحيم أن الهيئة العربية تمكنت من التواجد في عديد الدول الأفريقية من خلال منحها شبكة مجانية خاصة بالأخبار والبرامج في جميع المجالات.

يشار إلى أن الإجتماع تخللته ثلاث ورشات عمل تخص المهندسين بالمركز العربي لتبادل الأخبار، والثانية بين منسقي التلفزيونات، فيما تناولت الثالثة منسقي الإذاعات.

من جهة أخرى ينتظر أن يوضع هذا الخميس حجر الأساس لإنجاز المركز العربي للتبادل الإذاعي والتلفزي بتكلفة تقدر بنحو أربعة ملايين دولار بحسب ما كشف عنه المدير العام لإتحاد الإذاعات العربية المهندس سليمان عبدالرحيم، مضيفا أن المبلغ يمثل منحة قدمتها الجزائر لإنجاز المشروع الذي سيكون مركزا لاتحاد الإذاعات العربية والإتحاد الأفريقي مستقبلا.