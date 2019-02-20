البطولة المتوسطية لأقل من 17 سنة: فوز المنتخب الجزائري على نظيره السعودي (20-19)

تغلب المنتخب الجزائري لكرة اليد لأقل من 17 سنة, على نظيره السعودي بنتيجة (20-19) هذا الأربعاء لحساب اليوم الثالث و الأخير من مقابلات المجموعة الأولى الجارية فعالياتها بمدينة بورسعيد المصرية.

هذا الفوز هو الثاني للتشكيلة الجزائرية بعد ذلك المحقق على حساب ليبيا (13-8) مقابل ثلاث هزائم أمام مونتينيغرو (30-13) و رومانيا (23-08) و تونس (26-22).

و تتشكل المجموعة الثانية من منتخبات مصر (البلد المنظم) و ايطاليا و فرنسا و تركيا و المغرب و الامارات العربية المتحدة.

وسينشط متصدرا المجموعتين المقابلة النهائية فيما تتنافس بقية الفرق في المقابلات الترتيبية.

تجدر الاشارة الى ان كل فريق يلعب مقابلتين في اليوم الواحد, تستغرق كل واحدة 45 دقيقة (ثلاثة اشواط من 15 دقيقة), فيما ستجرى المقابلة النهائية في 60 دقيقة.

وتتواصل فعاليات هذا الموعد المتوسطي لغاية يوم السبت المقبل بمدينة بورسعيد.