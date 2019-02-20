زوخ : ترحيل 1000 عائلة من بيوت قصديرية إلى سكنات لائقة يوم الأحد

أعلن والي العاصمة عبد القادر زوخ, صبيحة الأربعاء أنه سيتم ترحيل 1000 عائلة تقطن بيوتا قصديرية عبر مختلف أحياء العاصمة إلى سكنات لائقة يوم الأحد المقبل وذلك لإتمام ما تبقى من العملية الـ 24 من برنامج اعادة الإسكان لولاية الجزائر.

و أكد زوخ على هامش زيارته التفقدية لورشات انجاز حظائر السيارات و نظام ضبط حركة المرور بالولاية, أن الانتهاء من المرحلة ال24 من برنامج الترحيل و إعادة الإسكان سيكون يوم الأحد بترحيل 1000 عائلة تقطن ببيوت قصديرية عبر مواقع مختلفة, و ستستفيد بالمناسبة من سكنات اجتماعية لائقة.

و أوضح المصدر أن بعد هذه العملية ستشرع مصالح الولاية مباشرة في التحضير للعملية ال25 من الترحيل دون أن يحدد تاريخا معينا لإجرائها.

كما جدد الوالي في سياق ذي صلة أنه منذ ان شرعت مصالحه في عمليات الترحيل المتتالية "تمكنت من استرجاع 550 هكتار", معتبرا ذلك مساحة هامة يتم استغلالها حاليا في مشاريع تنموية لصالح البلاد .

يذكر أن المرحلة الثالثة من العملية الـ 24 للترحيل و إعادة الإسكان الأخيرة تمت خلال شهر ديسمبر 2018 المنصرم, و شملت زهاء 100.423 عائلة تقطن البيوت القصديرية والبنايات الهشة و العمارات الآيلة للسقوط والأقبية. وقد أكد الوالي حينها عن 420 ألف وحدة سكنية في طور الانجاز من مختلف الصيغ عبر تراب الولاية.