تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات وحجز 10.5 كلغ من القنب الهندي بالعاصمة

تمكنت مصالح امن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة وطنية مختصة في نقل و تخزين و الترويج للمخدرات مع حجز 10.5 كلغ من القنب الهندي , و توقيف 7 اشخاص متورطين في القضية , حسبما علم اليوم الاربعاء عن رئيس فرقة الشرطة القضائية بالمقاطعة الادارية لبراقي.

واوضح الملازم الاول بوشكيلة جمال خلال ندوة صحفية ان التحقيق في هذه القضية انطلق اثر ورود معلومات قبل نحو شهر الى مصالح فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية لبراقي مفادها نشاط مشبوه لبعض الاشخاص يخص ترويج المخدرات , لتمكن التحريات من تحديد هوية و توقيف اول مشتبه فيه و هو في حال تلبس بحيازة كمية من المخدرات.

و باستمرار التحقيق , و في اطار تنفيذ السندات القضائية الصادرة عن نيابة محكمة الحراش تم تمديد الاختصاص الى ولايتي المسيلة و بوسعادة , اين تم الاطاحة بجميع افراد الشبكة و عددهم سبعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 الى 60 سنة.

ومكنت العملية من حجز 10. 5 كلغ من المخدرات من صنف القنب الهندي , و اسلحة من الصنف الثاني و السادس تتمثل في سلاح ناري (بندقية صيد) و مسدسين كهربائيين , وثلاثة اسلحة بيضاء.

واضاف الملازم بوشكيلة انه تم استرجاع 1.56 مليون دج خلال نفس العملية, اضافة الى حجز 14 هاتف نقال , و 3 سيارات كانت تستعمل في عمليات التوزيع و نقل و ترويج المخدرات المحجوزة.