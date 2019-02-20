أجهزة التدفئة بالغاز: معاقبة 13 تاجرا بوهران لعدم منح المستهلكين شهادات الضمان

قام أعوان الرقابة لمديرية التجارة لولاية وهران بتحرير محاضر ضد 13 تاجرا متخصصا في بيع المنتجات الكهرومنزلية بسبب بيع أجهزة تدفئة بدون شهادة الضمان, حسب ما علم اليوم الأربعاء من هذه الهيئة.

وفي أعقاب عملية مراقبة أجريت مؤخرا بولاية وهران من قبل أعوان المراقبة الذين استهدفوا 65 محل تجاري متخصص في المنتجات الكهرومنزلية, تم تحرير محاضر ضد 13 تاجر بسبب عدم منح شهادة الضمان للزبائن , كما أبرز رئيس مكتب مراقبة جودة المنتجات الصناعية والخدمات بمديرية التجارة, محمد بشير بوطالب.

وسمح جهاز مراقبة أجهزة الغاز (مدفئات), الذي تم إعادة تنشيطه, بمراقبة أيضا ثلاث وحدات تصنيع هذا النوع من المنتجات وكذا العمل في ميناء وهران والميناء الجاف بالسانية, وفق مديرية التجارة, التي صرحت أنه لا يوجد مستورد محلي قام بعملية استيراد اجهزة التدفئة بالغاز.

بالإضافة إلى ذلك, تم تنفيذ عملية أخرى من قبل مصالح التجارة للولاية مؤخرا على مستوى 10 أحياء جامعية, أضاف ذات المصدر, مشيرة إلى أنه لوحظ عدة مخالفات تتعلق بجودة المنتجات الغذائية وغياب كلي للنظافة.