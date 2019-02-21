قيطوني و وزير الاستثمار الكوبي يناقشان سبل التعاون في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني الأربعاء بالجزائر العاصمة الوزير الكوبي للتجارة الخارجية و الاستثمار الأجنبي، رودريغو مالمييركا دياز، الذي تطرق معه لفرص الاستثمار في مجال الطاقة.

و تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول تقييم علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و كوبا لاسيما في قطاع الطاقة و المحروقات و آفاق تعزيزها.

و عبر الطرفان عن "ارتياحهما لتجسيد عقود تموين كوبا بالنفط الخام و المواد النفطية انطلاقا من الجزائر".

كما أكدا على الإرادة المشتركة لتوسيع التعاون الثنائي في مجالات أخرى و خاصة في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية.

و ركز اللقاء على فرص و إمكانيات الاستثمار و الشراكة و على الجانب المتعلق بتكوين الموارد البشرية و تبادل الخبرات.

يذكر أن الوزير الكوبي قد حل بالجزائر على رأس وفد للمشاركة في الدورة الـ 22 للجنة المشتركة الجزائرية-الكوبية التي تنظم ما بين 19 و 21 فيفري.