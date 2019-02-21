اتحاد إذاعات الدول العربية يكرم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

تم هذا الخميس على هامش الاجتماع الدوري السنوي للهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية المقام بالجزائر تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بدرع الإتحاد من طرف هيئة اتحاد إذاعات الدول العربية عرفانا لمجهوداته الداعمة للإتحاد.

و تسلم هذا التكريم, نيابة عن رئيس الجمهورية, وزير الاتصال جمال كعوان, من المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان, على هامش الاجتماع السنوي الدوري المشترك بين المنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال ومشغلي المحطات الأرضية للهيئات التلفزيونية والإذاعية في الدول العربية.

وفي هذا الصدد أشرف وزير الاتصال بحضور المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، على وضع حجر الأساس لإنجاز مركز يضم اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد الإذاعات الأفريقية، وذلك "تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرا ذلك "حدثا مهما" للعالم العربي ولإفريقيا في مجال تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعكس "المجهودات التي تبذلها الجزائر في هذا المجال"، مضيفا أن "الجزائر العاصمة ستصبح، بفضل هذا المركز، من بين المدن الثلاث في العالم التي تحتضن مثل هذا الفضاء، على غرار جنيف بالنسبة لأوروبا وكوالالمبور لقارة آسيا".

من جانبه، أعرب سليمان عن شكره للجزائر ولرئيسها على احتضان هذا المركز الجديد "بإمكانيات كبيرة سيتدعم بها"، مضيفا أن هذا الأمر "ليس غريبا على الجزائر التي هي دائما في المقدمة وعضويتها في الاتحاد متميزة" .

وأضاف أنه تطرق مع كعوان إلى "سبل تطوير هذا المركز الذي يربط العالم العربي بإفريقيا وكذا كل الدول العربية في مجال الأخبار والبرامج من خلال تقنية الكلاود مع أزيد من 170 مدينة عبر العالم".

وأشار إلى أن الجانبين تطرقا إلى موضوع التعاون العربي-الإفريقي في مجال تبادل الأخبار والبرامج.

وأعتبر في شأن ذي صلة أن حصيلة عمل الاتحاد في مجال تبادل الأخبار "ايجابية ومشرفة", مشيرا إلى أنه "يتم حاليا تبادل 13 ألف مادة خبرية كل سنة و10 ساعات مبادلات إذاعية يومية هذا إضافة إلى استقبال أكثر من 30 ألف خبر سنويا من أوروبا وآسيا وبلدان حوض المتوسط".

من جانبه, اعتبر المدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية, غريغوار نجاكا, أن المركز العربي والإفريقي لتبادل الأخبار والبرامج الذي ستحتضنه الجزائر من شأنه تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية والإفريقية, مشيدا برعاية الرئيس بوتفليقة لهذا المشروع الذي سيساهم - كما قال - في "التعريف بالقارة الإفريقية وإلغاء الصور النمطية المروجة عنها بكونها منطقة حروب ومجاعة وبؤس".