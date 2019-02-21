الصحراء الغربية: الباكستاني ضياء الرحمن قائد جديد لبعثة المينورسو

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش في بيان, تعيين اللواء ضياء الرحمن, من الباكستان, كقائد جديد لقوة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينرسو).

ويخلف القائد الجديد البالغ من العمر 50 سنة, اللواء الصيني شياوجون وانغ الذي انتهت عهدته في 17 فيفري 2019.

ويحظى اللواء ضياء الرحمان الذي كان سابقا مراقب عسكري سابق لدى بعثة منظمة الأمم المتحدة السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونيسكو), بـ 30 سنة من الخبرة في القيادة العسكرية الوطنية و الدولية و يتمتع بالعديد من الخبرات في مجال إدارة الموظفين.

وشغل ما بين سنتي 2015 و 2016, منصب الممثل الوطني الرئيسي في القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا. و تقلد اللواء ضياء الرحمن, مؤخرا, منصب قائد فرقة مشاة ما بين 2016 و 2017 و قسم مشاة منذ سنة 2017.

وتحصل اللواء ضياء الرحمن على درجة البكالوريوس في العلوم من الأكاديمية العسكرية الباكستانية بباكستان وعلى ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الكندي للإدارة في معهد الدراسات العليا في لاهور بكندا, و كذا على درجة الماجستير في العلوم من كلية القيادة و الأركان في بالوشستان, بمدينة كويتا الباكستانية.