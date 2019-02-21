رئاسيات: سلال يدعو مدراء حملة المترشح بوتفليقة بالولايات إلى "احترام كل المتنافسين والقوانين"

دعا عبد المالك سلال مدير حملة المترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة , اليوم الخميس بالجزائر العاصمة , مدراء حملة المترشح عبد العزيز بوتفليقة بالولايات الى "احترام كل المتنافسين والالتزام بقوانين الدولة وتجنب الانزلاق في الجدل الذي لا يخدم البلاد".

وقال سلال خلال ترأسه اجتماع ضم مدراء حملة السيد بوتفليقة على مستوى ال48 ولاية "عليكم بالتعامل مع الجميع باحترام تام واحترام كل المتنافسين", مشددا على ضرورة "تجنب الانزلاق في الجدل الذي لا يخدم البلاد والتحلي بالصدق والأخلاق والالتزام بقوانين الدولة".

و أكد على ضرورة إدارة حملة انتخابية بالولايات "في مستوى سمعة ومسيرة المترشح بوتفليقة", مذكرا بإنجازات الرئيس بوتفليقة في بناء مقومات الدولة وحقوق المرأة و تحقيق السلم والمصالحة الوطنية و في ميادين التعليم العالي والتكوين المهني والسكن و الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي عززت من قوة الجزائر الإقليمية والدولية.

و فيما يخص عملية جمع التوقيعات لصالح المترشح بوتفليقة كشف سلال أن هذه التوقيعات "فاقت العدد المحقق في رئاسيات 2014 و لقيت اقبالا واسعا من طرف كل فئات الشعب الجزائري وأحزاب التحالف الرئاسي و20 حزبا داعما للمترشح بوتفليقة والمنظمات الجماهيرية", مؤكدا أنه " لم يتم ارغام أي مواطن على توقيع الاستمارات", لكن "فيه تجاوبا كبيرا وهو ما يعطي صورة عن المشاركة الإيجابية" في رئاسيات أفريل 2019.

وجدد بالمناسبة التأكيد على أن ندوة الوفاق الوطني التي يعتزم الرئيس بوتفليقة تنظيمها في حال إعادة انتخابه "ستكون مفتوحة لكافة الأطراف والجهات للخروج بإصلاحات توافقية".