زمالي : تنصيب أكثر من 19500 مستفيد في إطار جهاز المساعدة على الإدماج بولايات الجنوب في 2018

كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي مراد زمالي عن تنصيب أكثر من 19 ألف و500 مستفيد في إطار جهاز المساعدة على الادماج بولايات الجنوب خلال 2018.

وفي رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني هذا الخميس و خلال جلسة علنية ، أكد زمالي إنشاء 1091 مؤسسة مصغرة بالولايات الجنوبية ما سمح بخلق أكثر من 2788 منصب شغل خلال 2018.

كما أعلن عن تسجيل 11 ألف و 844 محضر مخالفة للشركات الناشطة في الجنوب وذلك لعدم احترامها شروط التوظيف .

وأوضح وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي أن قطاع التشغيل بالجنوب يعطي الأولوية لطالبي العمل من أبناء الولاية مشيرا إلى إمكانية التوظيف خارج الولاية بعد التأكد من عدم توفر المؤهلات المطلوبة عبر ترخيص استثنائي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية