رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز يؤدي اليمين أمام الرئيس بوتفليقة

21/02/2019 - 17:54

أدى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز هذا الخميس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز  بوتفليقة تطبيقا للمادة 183 من الدستور.

و جرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح و الوزير  الأول, أحمد أويحيى ووزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح و رئيس المحكمة  العليا, سليمان بودي.

وخلال هذه المراسم, ثمن السيد بلعيز الثقة التي وضعها في شخصه رئيس  الجمهورية لتولي هذا المنصب حيث قال :"لقد حظيت برضاكم وثقتكم في عدة مناسبات  سابقة, حيث  تفضلتم بتعييني في عدة مناصب سامية , و اليوم و انتم تجددون فيًّ  الثقة كرئيس للمجلس الدستوري أقدم لكم شكري وعرفاني وأعاهدكم أن أبقى صادقا  وفيا لكم ولوطني".                                              

و كان الرئيس بوتفليقة قد عين في 10 فيفري المنصرم السيد بلعيز على رأس  المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي.

يذكر أن بلعيز سبق له و أن شغل هذا المنصب قبل أن يُعين بعدها وزيرا  للداخلية و الجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).

و يضم المجلس الدستوري الذي يُعين رئيسه لعهدة مدتها ثمان سنوات 12 عضوا,  منهم أربعة يُعينهم رئيس الجمهورية وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني  واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا  واثنين ينتخبان من طرف مجلس الدولة.

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