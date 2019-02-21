الرابطة المحترفة 2: تأجيل مباراة اتحاد الحراش- رائد القبة الي يوم الثلاثاء

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم هذا الخميس عن تأجيل مباراة اتحاد الحراش و رائد القبة التي كانت مقررة الجمعة لحساب الجولة ال 23 من بطولة الرابطة الثانية الي يوم الثلاثاء 26 فيفري على الساعة الثالثة عصر بملعب اول نوفمبر بالحراش دون أن تذكر أسباب الإرجاء .

كما أجلت الرابطة مباراة الرديف بين الفريقين إلي تاريخ لاحق.

برنامج الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم, المقررة مقابلاتها ايام الجمعة و السبت و الثلاثاء.

--الجمعة 22 فيفري:

-- بسكيكدة (ملعب 20 اوت 55) :شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة (00ر15سا)

-- بسعيدة (ملعب 13 افريل 1958) : مولودية سعيدة - اتحاد بسكرة (00ر15سا)

-- بمقرة (الملعب البلدي) : نجم مقرة - اتحاد البليدة (00ر15سا)

-- بالعلمة (ملعب مسعود زوقار) : مولودية العلمة - جمعية وهران (00ر17سا)

-- بغليزان (ملعب الطاهر زوغاري ): سريع غليزان - وداد تلمسان (00ر16سا)

-- السبت 23 فيفري :

-- ببجاية (ملعب الوحدة المغاربية): شبيبة بجاية - جمعية الشلف (00ر15سا)

-- الثلاثاء 26 فيفري :

-- ملعب اول نوفمبر (المحمدية ) :اتحاد الحراش - رائد القبة (00ر15سا)

-- مقابلة ترجي مستغانم -اتحاد عنابة (اجلت الى وقت لاحق) .

الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 40 22

2. وداد تلمسان 38 22

3. أولمبي الشلف 37 22

--. اتحاد بسكرة 37 22

5. مولودية العلمة 36 22

6. سريع غليزان 34 22

7. شبيبة بجاية 33 22

8. أمل بوسعادة 31 22

--. اتحاد عنابة 31 22

10. شبيبة سكيكدة 29 22

11. ترجي مستغانم 27 22

12. مولودية سعيدة 23 22

13. اتحاد الحراش 22 22

--. جمعية وهران 21 22

15. رائد القبة 20 22

16. اتحاد البليدة 10 22.