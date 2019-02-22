كأس الجزائر: نادي بارادو في بجاية من أجل نتيجة يعبد بها الطريق نحو المربع الذهبي

سيكون نادي بارادو, المتواجد في منحنى تصاعدي في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, على موعد هذا السبت مع مهمة مغايرة و سفرية تقوده إلى بجاية لتحدي الشبيبة المحلية بملعب الوحدة المغاربية (00ر16سا), في مقابلة تدخل في إطار الدور ربع النهائي (ذهاب) من كأس الجزائر.

فبعد سلسلة من النتائج الايجابية, تعكسها بوضوح الانتصارات الخمسة المتتالية في كل المنافسات, سيخوض نادي بارادو -الذي يحتل المركز الثالث في البطولة (36 نقطة) بفارق نقطة واحدة عن الوصيف-, مقابلة الكأس من موقع الفريق المرشح لتجاوز عقبة شبيبة بجاية المنهزمة خارج قواعدها في المقابلة الأخيرة أمام اتحاد بسكرة (1-0) لحساب الرابطة الثانية.

وبالتالي, ستكون شبيبة بجاية (المركز السابع بـ 33 نقطة) على موعد مع اختبار حقيقي أمام أبناء "الأكاديمية", ما ينم عن مواجهة واعدة سيحرص فيها أصحاب الأرض على إثبات الذات و تحقيق نتيجة مريحة قبل مقابلة العودة, حتى وان كان الهدف الأول للحماديين هذا الموسم يتمثل في الصعود الى حظيرة النخبة, علما ان الفريق يتأخر بأربع نقاط عن ثالث الترتيب قبل ثماني جولات من اختتام البطولة.

وسيلتقي الفريقان في المقابلة الثانية (العودة) لحساب نفس الدور يوم 9 مارس المقبل بملعب عمر حمادي (الجزائر).

يذكر انه في افتتاح لقاءات هذا الدور من كأس الجمهورية, قطع اتحاد عنابة شوطا كبيرا نحو المربع الذهبي بعد فوزه وسيطرته داخل الديار في المقابلة التي جمعته يوم الثلاثاء بوفاق سطيف (2-0). من جهته, حقق نصر حسين داي نتيجة جد ايجابية بتجاوزه عقبة جاره شباب بلوزداد, الذي "استقبل" منافسه, بنتيجة (1-0) في المقابلة التي جرت بملعب 5 جويلية, على ان تلعب المباراة الثانية بينهما من هذا الدور يوم 28 مارس على نفس الملعب.

أما المقابلة الأخيرة من ذهاب هذا الدور, فستقام يوم 12 مارس المقبل بين شباب قسنطينة و مولودية وهران.

ومعلوم أن لجنة تنظيم كأس الجزائر قررت هذا الموسم إقامة مقابلات الدورين ربع و نصف النهائي من المنافسة ذهابا و إيابا.