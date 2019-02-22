توقيف ثلاثة تجار مخدرات بتلمسان بحوزتهم 19 كيلوغراما من الكيف المعالج

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, أمس الخميس بتلمسان، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 19 كيلوغرام من الكيف المعالج، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني هذا الجمعة في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و"في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 21 فيفري 2019، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 19 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 959 قرصا مهلوسا بكل من البليدة بالناحية العسكرية الأولى وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة".

ومن جهة أخرى، "ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي (15457) لترا من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، فيما أوقفت مفارز أخرى بجانت بالناحية العسكرية الرابعة و تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، (33) منقبا عن الذهب وحجزت (17) مضخة كهربائية، (11) آلة لتكسير الحجارة، ثلاثة مطارق ضاغطة، ثلاثة مولدات كهربائية، بندقيتي صيد، نظارتي ميدان ودراجتين ناريتين".

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، "أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (19) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة"، يضيف نفس المصدر.

المصدر : واج