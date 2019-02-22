المكسرات تحافظ على صحة القلب بين مرضى السكري

أفادت دراسة طبية بأن تناول عدد قليل من المكسرات يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين بين مرضى السكري (النمط الثاني)، المرتبط بزيادة خطر الإصابة بالكولسترول وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وارتبطت المكسرات مثل الجوز والبندق والفستق والصنوبر بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض التاجية وإجمالي معدل الوفيات المتأثرة بأمراض القلب مقارنة بتناول الفول السودانى.

وأكدت نتائج الدراسة أن تناول كمية صغيرة من المسكرات كان له تأثير إيجابي على صحة مرضى السكري.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الليات البيولوجية الدقيقة للمكسرات على صحة القلب غير واضحة، أشار الباحثون في كلية الطب بجامعة (نيويورك) إلى أن المكسرات تحسن مستويات التحكم في سكر الدم وضغط الدم والتمثيل الغذائي للدهون والالتهابات ووظائف جدار الأوعية الدموية.

وقال الدكتور براكاش ديدوانيا, في جامعة (سان فرانسيسكو): "تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة وأحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والعجز بين مرضى السكري (النمط الثاني)"، مضيفا أن الجهود لفهم الصلة بين الشرطين مهمة لمنع المضاعفات القلبية الوعائية لمرض السكري (النمط الثاني) ومساعدة الأشخاص على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

واستخدم الفريق البحثي في الدراسة بيانات 18 ألفا و216 رجلا وامرأة قبل وبعد تشخيص إصابتهم بمرض السكري (النمط الثاني). وقد لوحظ أن الأشخاص الذين زادوا من استهلاك المكسرات بعد تشخيص إصابتهم بمرض السكري، انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة بلغت 11%، كما انخفضت مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 15% ، فضلا عن انخفاض أمراض القلب والشرايين بنسبة 25 %، ونحو 27% انخفاضا في مخاطر الوفاة المبكرة لجميع الأسباب.

المصدر : واج