توقيف 03 تجار مخدرات بتلمسان بحوزتهم 19 كلغ من الكيف المعالج

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, الخميس بتلمسان, ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 19 كيلوغرام من الكيف المعالج, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الجمعة في بيان لها.

وجاء في البيان أنه وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني يوم 21 فيفري 2019 بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 03 تجار مخدرات بحوزتهم 19 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 959 قرصا مهلوسا بكل من البليدة بالناحية العسكرية الأولى و سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة.

و من جهة أخرى ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي 15457 لترا من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة, فيما أوقفت مفارز أخرى بجانت بالناحية العسكرية الرابعة و تمنراست بالناحية العسكرية السادسة, 33 منقبا عن الذهب وحجزت 17 مضخة كهربائية 11 آلة لتكسير الحجارة، ثلاثة مطارق ضاغطة، ثلاثة مولدات كهربائية، بندقيتي صيدي نظارتي ميدان ودراجتين ناريتين.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ 19 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالطارف بالناحية العسكرية الخامسة, يضيف نفس المصدر.