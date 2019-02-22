انقطاع التزويد بالماء الشروب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بغرب العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال)، هذا الجمعة في بيان لها ان التزويد بالماء الشروب سيتوقف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين على مستوى 13 بلدية بالجزائر العاصمة بسبب أشغال الصيانة على مستوى الشبكة.

وسيشمل الانقطاع البلديات التالية بابا حسن والدويرة والخرايسية وبيرتوتة (جزئيا) وتسالة المرجة (جزئيا) و أولاد شبل (جزئيا) ودرارية والسحاولة والعاشور واولاد عاشور واولاد فايت والسويدانية ودالي ابراهيم (عين الله) والشراقة، أوضح البيان.

وسيتم الانقطاع بسبب أشغال تعزيز قدرة التخزين عبر وضع حيز الخدمة خزان جديد في الدويرة وأشغال ربط قناتين ناقلتين للمياه.

اما بخصوص الأشغال على مستوى بلديتي تسالة المرجة والدويرة فسيتم انجازها من طرف مديرية الموارد المائية لولاية الجزائر من الاثنين 25 فبراير على الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثلاثاء 26 فبراير على الساعة الثامنة صباحا.

وتندرج هذه الأشغال في اطار التحضير لموسم الاصطياف بهدف ضمان تزويد بلديات أعالي العاصمة بالماء الصالح للشرب.

وأكدت"سيال"في ذات السياق، أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه وعودة التزويد بالمياه في البلديات المعنية سيكون تدريجيا خلال يوم الثلاثاء 26 فبراير.

كما ذكرت "سيال" برقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة"1594"لاستقبال استفسارات وانشغالات الزبائن 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.

المصدر : واج