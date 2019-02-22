تخفيضات ب 55 بالمائة على جميع رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى الخارج من 21 فبراير إلى 26 أكتوبر

ستقوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتخفيضات ب 55 بالمائة على جميع رحلاتها إلى الخارج من 21 فبراير إلى 26 أكتوبر، حسبما علم الخميس بوهران لدى ذات الشركة.

وأوضح الناطق باسم الشركة ومسؤول الاتصال، أمين أندلوسي على هامش افتتاح الطبعة العاشرة لصالون "سياحة 2019" أن تخفيضات ب 55 بالمائة ستطبق الى غاية 26 أكتوبر القادم على جميع الرحلات الدولية.

ويتألف هذا الصالون من المعرض الدولي للسياحة والسفر والنقل والمعرض الدولي للمعدات والخدمات للفنادق والمطاعم.

وقال نفس المسؤول أن الشركة تعرض سعرا ترويجيا للغاية، تقدمه لزبائنها على مدى فترة طويلة في جميع وكالاتها بالبلاد وهذا يتماشى مع الرغبة في التقرب من الزبائن وضمان أفضل الخدمات.

وأضاف أن الشركة حققت رقما قياسيا يقدر ب 5ر6 مليون مسافر سنة 2018، مبرزا أن الخطوط الجوية الجزائرية ربحت حصص إضافية في السوق.

وأشار أندلسي أن مشاريع لفتح وجهات جديدة هي حاليا قيد الدراسة منها ليبروفيل بالغابون و دوالا بالكامرون, مذكرا أنه تم افتتاح وجهة جديدة الجزائر العاصمة-شارل لوروا (بروكسل) مؤخرا.

ويشارك في صالون "سياحة 2019" التي تدوم فعالياته إلى غاية 24 فبراير الجاري ما لا يقل عن 280 عارض من الجزائر التي تسجل حضورا قويا وتونس وال مغرب وتركيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

ويتواجد بالمعرض الدولي للسياحة والسفر والنقل, شركات الطيران والنقل البحري والسكك الحديدية و وكالات السفر والسياحة والفنادق والمركبات والبنوك وشركات التأمين، حيث تم جمعها في مكان واحد لجعل الزوار على علم بالعروض والخدمات المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء أجنحة مخصصة للأمن والدرك الوطنيين ، حيث تقوم هذه المصالح طوال الأربع أيام التي يدومها الصالون بحملات توعية حول السلامة عبر الطرق، خاصة خلال موسم الاصطياف. كما يتم عرض الدراجات النارية والدراجات ومختلف الإمكانيات المستعملة من قبل السلكين الأمنيين المذكورين لحماية حياة الأشخاص.

وحسب إحصائيات شرطة الحدود التي تم عرضها في جناح المديرية العامة للأمن الوطني، يقدر عدد الأشخاص الذين عبروا الحدود البرية والجوية والبحرية للجزائر بأكثر من 17 مليون منهم 4 ملايين أجنبي (90 بالمائة منهم في اطار سياحي).

وفي جناح مصالح الدرك الوطني، يتم تقديم للزوار توضيحات حول مهام فرقة حماية البيئة وخلية المواقع التاريخية.

كما خصص جناح لعرض معدات وخدمات ومعدات للفنادق والمطاعم ، اضافة الى كل ما يتعلق بالتصميم الداخلي والنظافة والسلامة والترفيه والتكنولوجيات.

وينتظر أن تسجل الطبعة العاشرة للصالون الدولي للسياحة ما لا يقل عن 10.000 زائر، حسب توقعات المنظمين.

المصدر : واج