الجولة الـ23: نجم مقرة يشدد قبضته على الطليعة

أقبض نجم مقرة صدارته على ترتيب المحترف الثاني إثر فوزه على متذيل الترتيب اتحاد البليدة (1-0)، بينما ضيعت مولودية العلمة فرصة اللحاق بثلاثي المقدمة، بتعثرها (0-0) أمام جمعية وهران المهددة بالسقوط، نفس المصير عاشه اتحاد بسكرة بسقوطه في مولودية سعيدة (0-2)، عند افتتاح الجولة الـ 23 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الجمعة.

أحرز فريق نجم مقرة ،مفاجأة بطولة المحترف الثاني لهذا الموسم، الأهم بفوزه فوق ميدانه على متذيل الترتيب، اتحاد البليدة، بأقل نتيجة (1-0)، بفضل هدف زيواش في الشوط الثاني (د 51). وبالتالي يواصل "النجم" المسار نحو تحقيق "حلم" ولاية المسيلة بالصعود إلى قسم الأضواء، إثر بلوغه النقطة 43 موسعا الفارق بخمس نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر وداد تلمسان، الذي سيتنقل غدا لمواجهة سريع غليزان. بالمقابل تتواجد تشكيلة أبناء "مدينة الورود" (الصف 16 والأخير/ 10 ن) في عطلة مبكرة عقب فقدان جميع حظوظها في ضمان البقاء في الرابطة الثانية.

وأهدرت مولودية العلمة إمكانية الصعود فوق المنصة، حيث تجرعت النتيجة البيضاء أمام جمعية وهران (0-0)، ولم يستفد "العملية" من خسارة بسكرة, التي تساوت معها مؤقتا في الصف الثالث (37 ن), بمعية الشلف الذي يلعب الثلاثاء في بجاية.

بالمقابل عادت "الجمعية" بنقطة ثمينة في صراع تفادي السقوط إلى قسم الهواة، إذ سمحت لها بالارتقاء إلى المركز الـ 13 مؤقتا (22 ن) مع اتحاد الحراش، في انتظار الداربي العاصمي بين هذا الأخير ورائد القبة الثلاثاء القادم.

وحققت مولودية سعيدة فوزا مهما على الضيف اتحاد بسكرة, صاحب الصف الثالث مناصفة مع أولمبي الشلف، بثنائية نظيفة (2-0)، جسدها بن عيادة (د 24) وسياحي (د 40) في الشوط الأول، ما سمح لـ "السعيدية" بالابتعاد قليلا عن كوكبة المؤخرة والتمركز في المرتبة الـ12 (26 ن)، في حين قد يضيع أشبال المدرب لكناوي الصف الثالث (37 ن) لصالح "الأولمبي"الذى تنقصه مباراة واحدة امام شبيبة بجاية.

وتعثرت شبيبة سكيكدة بعقر ديارها وأمام جماهيرها أمام أمل بوسعادة (1-1)، فلم يكفي هدف بطروني المبكر (د 10) للمحليين لنيل الزاد كاملا، بما أن الضيوف عدلوا الكفة عبر طويل (د 58).

ويتواجد أشبال المدرب بن شوية الذي طرده حكم لقاء اليوم بالبطاقة الحمراء في المركز العاشر (30 ن)، بينما يقترب"البوسعادية"من ضمان البقاء في المحترف الثاني ببلوغ النقطة (32)، التي تضعه في الصف الثامن.

على أن تتواصل هذه الجولة الـ 23 غدا السبت والثلاثاء المقبل، في حين تختتم بإجراء لقاء ترجي مستغانم - اتحاد عنابة يوم 19 مارس القادم.

النتائج الجزئية والترتيب :

-- الجمعة 22 فبراير :

شبيبة سكيكدة - أمل بوسعادة 1 - 1

مولودية سعيدة - اتحاد بسكرة 2 - 0

نجم مقرة - اتحاد البليدة 1 - 0

مولودية العلمة - جمعية وهران 0 - 0

-- السبت 23 فبراير :

سريع غليزان - وداد تلمسان (00ر16 سا)

-- الثلاثاء 26 فبراير :

اتحاد الحراش - رائد القبة (00ر15سا)

شبيبة بجاية - أولمبي الشلف (00ر17 سا)

الثلاثاء 19 مارس :

ترجي مستغانم - اتحاد عنابة (00ر16 سا)

الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 43 23

2. وداد تلمسان 38 22

3. أولمبي الشلف 37 22

--. اتحاد بسكرة 37 23

--. مولودية العلمة 37 23

6. سريع غليزان 34 22

7. شبيبة بجاية 33 22

8. أمل بوسعادة 32 23

9. اتحاد عنابة 31 22

10. شبيبة سكيكدة 30 23

11. ترجي مستغانم 27 22

12. مولودية سعيدة 26 23

13. اتحاد الحراش 22 22

--. جمعية وهران 22 23

15. رائد القبة 20 22

16. اتحاد البليدة 10 23.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج