الجولة الـ21 : فوز أهلي برج بوعريريج أمام شبيبة الساورة

فاز أهلي برج بوعريريج هذا الجمعة، أمام الضيف شبيبة الساورة بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 2-0)، ضمن فعاليات تسوية رزنامة الجولة ال21 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاءت أهداف أصحاب الضيافة بفضل ثنائية اللاعب الشاب يوسف جحنيط في الدقائق ال35 وال36.

وبهده النتيجة، يرتقي نادي أهلي برج بوعريريج إلى المرتبة التاسعة برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد شبيبة الساورة في النقطة 30 وفي المركز السادس.

وستختم فعاليات هذه الجولة بلقاء نصر حسين داي - مولودية بجاية في الفاتح من شهر أبريل القادم (00ر15 سا).

الجمعة 22 فبراير:

برج بوعريريج - شبيبة الساورة 2-0

لعبت:

مولودية وهران - نادي بارادو 0 - 2

شباب قسنطينة - جمعية عين مليلة 0 - 0

أولمبيك المدية - شباب بلوزداد 0 - 1

دفاع تاجنانت - وفاق سطيف 2 - 0

شبيبة القبائل - مولودية الجزائر 1 - 1

اتحاد الجزائر - اتحاد بلعباس 1 - 0

-- الاثنين 1 أبريل :

نصر حسين داي - مولودية بجاية (00ر15سا)

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 22

2. شبيبة القبائل 37 22

3. نادي بارادو 36 22

4. مولودية الجزائر 32 20

--. شباب قسنطينة 32 21

6. شبيبة الساورة 30 21

--. وفاق سطيف 30 21

8. نصر حسين داي 27 20

9. أ. برج بوعريريج 26 22

10. مولودية وهران 24 21

11. جمعية عين مليلة 23 22

12. شباب بلوزداد 22 21

--. أولمبي المدية 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 21

--. مولودية بجاية 21 21

16. اتحاد بلعباس 19 21

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج