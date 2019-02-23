بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيجيريا

بدأ الناخبون في نيجيريا اليوم السبت التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تم تأجيلها السبت الماضي.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المنافس للرئيس محمد بخاري (76 سنة) في هذه الانتخابات هو نائب الرئيس الأسبق عتيق أبو بكر (72 سنة).

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات السبت الماضي 16 فبراير,و ارجات اللجنة الانتخابية المستقلة موعد الانتخابات لمدة أسبوع قبيل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع بدعوى وجود أسباب لوجستية تعوق إجراء الاستحقاق الانتخابي في ذلك اليوم.

وأكد رئيس نيجيريا محمد بخاري المرشح لولاية ثانية الجمعة الماضي للناخبين النيجيريين أن بوسعهم أن يدلوا بأصواتهم بأمان في الانتخابات التي تأجلت أسبوعا بسبب مشكلات لوجستية.

وكان بخاري وعد قبل انتخابه في 2015 بالقضاء على بوكو حرام لكن الوضع خطير في شمال شرق نيجيريا حيث تضاعفت الهجمات وقتل مئات الجنود في هجمات نفذها التنظيم المتطرف

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج