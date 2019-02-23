فيسباكو الـ 26 يـفتـتح هذا السبت بمشاركة جـزائـريـة

يفتتح هذا السبت بالعاصمة البوركينابية واغادوغو مهرجان واغادوغو الإفريقي ال26 للسينما والتلفزيون (فيسباكو) الذي تنافس فيه الجزائر بالفيلم الروائي الطويل "إلى آخر الزمان" لياسمين شويخ وفقا للمنظمين.

وسينافس فيلم شويخ على جائزة "حصان ينينغا الذهبي" في مسابقة الفيلم الروائي الطويل -المسابقة الرسمية للمهرجان- إلى جانب 19 عملا آخر من 16 بلدا بينها "رفيكي" للكيني وانوري كاهوي و"كارما" للمصري خالد يوسف و"فتوى" للتونسي محمود بن محمود و"كيتيكي" للغاني بيتر سيدوفيا و"هاكيليتان" للبوركينابي إسياكا كوناتي.

ويتطرق "إلى آخر الزمان" (2017) -وهو أول عمل روائي طويل لشويخ ومدته 94 دقيقة- إلى قصة "علي" حفار قبور سبعيني تجمعه علاقة عاطفية مع "جوهر" المرأة الستينية التي تعد لقبرها قبل وفاتها.

وحاز هذا الفيلم العديد من الجوائز في 2018 بينها جائزة "العناب الذهبي" لأحسن فيلم روائي طويل بمهرجان عنابة الثالث للفيلم المتوسطي وجائزة "الخنجر الذهبي" الجائزة الكبرى لمهرجان الفيلم الدولي العاشر بمسقط بسلطنة عمان بالإضافة إلى جائزة "الوهر الذهبي" الجائزة الكبرى لمهرجان وهران للفيلم العربي.

وتحتفي الدورة ال26 لفيسباكو -التي تستمر فعالياتها إلى غاية الثاني مارس المقبل- بخمسينية تأسيس المهرجان (1969- 2019) تحت شعار "ذاكرة ومستقبل السينما الإفريقية" كما تستضيف رواندا ضيف شرف.

وكانت الدورة ال25 للمهرجان قد عرفت فوز الفيلم السينغالي "فيليسيتي" لآلان غومي بجائزة "حصان ينينغا الذهبي" لأفضل فيلم روائي طويل كما عرفت تتويج العملين الجزائريين "البئر" للطفي بوشوشي و"القبلات الجيدة لمورورا" للعربي بن شيحة بجوائز ثانوية.

ويرمي مهرجان "فيسباكو" -الذي ينظم كل عامين- إلى المساهمة في ترقية السينما الإفريقية من خلال رفع التبادلات بين محترفي السينما والسمعي والبصري وفقا للقائمين عليه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج