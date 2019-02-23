الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات : الاحتفالات الرسمية بأدرار البترولية الغازية

تحتفل الجزائر هذا الأحد بالذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادف ل24 فبراير من كل سنة وهو التاريخ الذي شكل منعرجا في استعادة السيادة الاقتصادية.

وتحتضن ولاية أدرار هذه السنة الاحتفالات الرسمية وهي الولاية التي تحولت الى قطب غازي وبترولي بامتياز محققة بذلك استثمارات كبرى في هذا المجال.

ويوضح في هذا الصدد مدير الطاقة بولاية ادرار لمصاري رمضان"ان ادرار اليوم منطقة بترولية بامتياز ويحسب لها ألف حساب والدليل هو إقامة هذه التظاهرة التي سنحتفل بها هذا الأحد والولاية تشهد اليوم استكشافات جديدة بالإضافة إلى المركب الغازي الذي سيكون بقدرة 14 مليون متر مكعب يومي وسيتواجد في جنوب رقان.

وبالنسبة لانعكاس الاستثمارات الضخمة، لها تاثير مباشر مع المواطن مع اعتبار ادرار قطب غازي بترولي بامتياز بالإضافة إلى دخول الولاية الى الخارطة البترولية الغازية الجزائرية".

المصدر: الإذاعة الجزائرية