رابطة الابطال الافريقية / الاسماعيلي - شباب قسنطينة: أبناء "سيرتا" من اجل استرجاع الريادة

سيسعى شباب قسنطينة الى استعادة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات في رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم، بتحديه اليوم السبت لفريق الاسماعيلي المصري، في المقابلة المقررة بملعب برج العرب بالإسكندرية (سا 00ر17) و أمام مدرجات فارغة، لحساب تسوية رزنامة الجولة الثالثة.

ومعلوم ان كل الحسابات في هذه المجموعة قد أخلطت، بعد قرار الكونفدرالية الافريقية (كاف) القاضي بإلغاء اقصاء تشكيلة الاسماعيلي من المنافسة بسبب قيام جماهيرها برمي المقذوفات خلال المقابلة التي جرت يوم 18 يناير الماضي بملعب الاسماعيلية ضد النادي الافريقي التونسي، في الوقت الذي كان فيه الأخير متقدما في النتيجة (2-1).

وقبل قرار الكاف بإلغاء الاقصاء، لم يكن شباب قسنطينة بحاجة سوى لنقطة واحدة لاقتطاع تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي، لكنه اصبح اليوم مطالبا بتوظيف كل اوراقه المتاحة ابتداء من السبت من اجل التربع مجددا على كرسي الريادة الذي فرط فيه مؤقتا لفائدة فريق تي. بي مازيمبي الكونغولي المتصدر بحصيلة سبع نقاط، بعد عودته بنتيجة التعادل من السفرية التي قادته الى تونس لمواجهة النادي الافريقي (0-0).

و بالإضافة الى حساسية الموقف وصعوبة المقابلة، سيكون مدرب شباب قسنطينة، الفرنسي دونيس لافان، مجبرا على التخلي عن خدمات ما لا يقل عن اربعة لاعبين اساسيين هم عبيد و جعبوط و حداد بسبب الاصابة و شهرور المعاقب.

وعن هذه المواجهة، اكد لاعب وسط ميدان "السنافر" سيد علي لعمري ان فريقه "سيكون مجبرا على العودة بنتيجة ايجابية من الاسكندرية في طريقة تعيد لصفوفه الثقة التي بدأت تهتز قليلا عقب النتائج السلبية الاخيرة في البطولة. لعب هذه المقابلة أمام مدرجات فارغة سيكون عاملا محفزا لنا من أجل تجاوز عقبة المنافس بعقر داره و تعزيز حظوظنا في التأهل".

وستدار هذه المقابلة من قبل طاقم تحكيم غامبي بقيادة الحكم الرئيسي بكاري بابا غاساما.

من جهته، سيحرص فريق الاسماعيلي المنتشي بفوزه يوم السبت الماضي بقواعده على فريق النجوم (3-2) في البطولة، على اعادة قاطرته الى السكة الصحيحة في مرحلة المجموعات بعد هزيمتيه المتتاليتين ومركزه الاخير في الترتيب.

وسيستقبل شباب قسنطينة فريق الاسماعيلي المصري يوم 2 مارس المقبل بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة (00ر17سا) لحساب الجولة الرابعة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج