أزيد من 30 متعاملا اقتصاديا جزائريا في الصالون الدولي للفلاحة بباريس

تشارك الجزائر بوفد متكون من أزيد من 30 متعاملا اقتصاديا يقودهم الأمين العام لوزارة التجارة، السيد شريف عماري، في الصالون الدولي للفلاحة بباريس الذي ينعقد من 23 فيفري الجاري الى 3 مارس ، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة التجارة.

وستعرض الشركات الجزائرية منتجاتها على مساحة 350 متر مربع، حسب البيان الذي أضاف أن المعرض سيكون فرصة للمتعاملين الجزائريين لتنظيم لقاءات مع نظرائهم من فرنسا و باقي دول أوروبا لبحث سبل الشراكة و التسويق.

وستكون هذه التظاهرة فرصة للمنتج الجزائري "للولوج الى مختلف الأسواق الدولية و لاسيما الأوربية منها"، حسب نفس المصدر.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذه الصالون في اطار تجسيد الديناميكية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة لترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال المشاركة الفعالة في مختلف التظاهرات الاقتصادية المقامة بالخارج، يضيف البيان.

و ثمنت وزارة التجارة في بيانها "المشاركة الناجحة" للجزائر في المعرض الدولي "غولف فود 2019" التي احتضنته امارة دبي (الامارات العربية المتحدة) من 17 الى21 فيفري الجاري و التي تكللت بتوقيع ست (6) اتفاقيات للتصدير "كخطوة أولى من بين العديد من الاتفاقيات المزمع توقيعها في الأيام القادمة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج