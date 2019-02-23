حوادث المرور: وفاة تسعة اشخاص واصابة 20 آخرين بجروح خلال ال 48 الاخيرة

لقي تسعة اشخاص حتفهم وأصيب 20 أخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور عبر طرقات الوطن في الفترة الممتدة من 21 الى 23 فيفري الجاري، حسب آخر حصيلة اوردها اليوم السبت بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت مصالح الحماية المدنية اثقل حصيلة على مستوى ولاية تيارت بوفاة 01 شخص و إصابة 13 أخرين بجروح على إثر اصطدام بين سيارة لنقل المسافرين و شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 40 ببلدية و دائرة مهدية.

من جهة اخرى تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 15 شخص مختنقين من جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة و مسخنات الحمام و الماء بكل من ولايات سكيكدة تيبازة غليزان البويرة و البيض تم التكفل بالضحايا في عين المكان ثم تحويلهم إلى المؤسسات الإستشفائية من طرف الحماية المدنية.

المصدر: واج