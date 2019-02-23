الرئيس بوتفليقة يوقع على خمسة مراسيم رئاسية تخص التصديق على اتفاقات تعاون مع عدد من الدول

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية، تتضمن التصديق على اتفاقات تعاون ومذكرة تفاهم أبرمتها الجزائرمع عدد من الدول،وذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور،حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وتتعلق هذه المراسيم بالاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفيدرالية روسيا، الموقعة بالجزائر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2017 .

أما المرسوم الثاني فيتعلق بالاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في ميدان الصحة الحيوانية، في حين يخص المرسوم الثالث اتفاق التعاون التقني في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي، أما المرسوم الرابع فيتضمن اتفاق التعاون في مجال البحث الجيولوجي والمنجمي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي وكلها موقعة بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016.

كما وقع رئيس الجمهورية على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ناميبيا المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة،الموقعة بالجزائر بتاريخ 24 أكتوبر سنة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية