معدل التضخم بلغ 2ر4 بالمائة على أساس سنوي خلال جانفي 2019

بلغ تطور الأسعار لدى الاستهلاك 2ر4 بالمائة على اساس سنوي إلى غاية يناير 2019 ، حسبما الديوان الوطني للإحصائيات.

و يعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية يناير 2019 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الاشهر ال12 ابتداء من فبراير 2018 الى غاية شهر يناير 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من فبراير 2017 الى غاية يناير 2018.

أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك في يناير 2019 ،الذي يعد المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر 2018 ، فقد بلغ 4ر0 بالمئة.

و حسب المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، عرفت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بنسبة 6 ر0 بالمئة في يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر 2018.

وارتفعت أسعار المواد الفلاحية الطازجة بنسبة واحد بالمائة ، حسب ما اوضح الديوان .

و نجم هذا التوجه الشهري اساسا عن ارتفاع اسعار الفواكه (7ر3 + بالمائة) و الخضر (3ر2 + بالمائة) و اللحوم الحمراء (4ر0 + بالمائة) و السمك (5ر11 + بالمائة).

و من جهة اخرى، افاد الديون الوطني للإحصاء ان منتجات غذائية اخرى عرفت تراجعا في الاسعار.

و يتعلق الامر على وجه الخصوص باللحوم البيضاء (4ر4 - بالمائة) و البيض (9ر1- بالمائة) و البطاطس (4ر2 - بالمائة).

و ارتفعت اسعار المواد الغذائية المصنعة (الصناعات الغذائية) بنسبة 2ر0 بالمائة.

وبدورها عرفت اسعار السلع المصنعة ارتفاعا بنسبة 3ر0 بالمائة، في حين سجلت الخدمات نوعا من الاستقرار.

و حسب مجموعات السلع و الخدمات، مس ارتفاع الاسعار مجموعة الملابس و الاحذية (7ر0 + بالمائة) و التربية و الثقافة و الترفيه (3ر0 + بالمائة) و مجموعة السلع المختلفة (6ر0 + بالمائة).

و عرفت باقي المنتجات استقرارا في الاسعار خلال شهر يناير 2019. ويذكر ان نسبة التضخم بلغت 3ر4 بالمائة سنة 2018.

المصدر: واج