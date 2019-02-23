توقيف ثلاثة تجار مخدرات وضبط أكثر من 50 كلغ من الكيف المعالج بولاية تلمسان

أوقف حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، أمس الجمعة بولاية تلمسان، ثلاثة تجار مخدرات وضبط أكثر من 50 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه و"في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني, يوم 22 فيفري 2019, بتلمسان والغزوات /الناحية العسكرية 2، ثلاثة (03) تجار مخدرات وضبط (50.5) كيلوغرام من الكيف المعالج".

من جهة أخرى،"أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار وتمنراست/ن.ع.6، (43) منقبا عن الذهب، وحجزت سيارة (01) رباعية الدفع، (08) أجهزة كشف عن المعادن، (04) مولدات كهربائية و(11) مطرقة ضاغطة".

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية،"أوقف عناصر الدرك الوطني بتيارت/ن.ع.2، (06) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة"، يضيف ذات المصدر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج