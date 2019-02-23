نفط : سعر سلة خامات الاوبك يرتفع الى ازيد من 66 دولار للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 50ر66 دولارا للبرميل يوم الخميس مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر المسجل الاربعاء الفارط حيث كان 97ر65 دولارا ، حسبما أفادت به المنظمة على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي, وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي, وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، وجينو الكونغولي.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول ليوم الخميس منخفضة 20 سنتا لتبلغ عند التسوية 96ر56 دولار للبرميل بعد أن لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها هذا العام عند 55ر57 دولار،هذاوتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت سنتا واحدا لتسجل عند التسوية 07ر67 دولار للبرميل ، بعد أن سجلت في جلسة الأربعاء أعلى مستوى في 2019 عند 38ر67 دولار.

وساعدت تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وفي مقدمتهم روسيا إضافة إلى عقوبات نفطية على فنزويلا وإيران في الحد من الخسائرِ.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين لتسوية نزاعها التجاري الذي يقوض النمو الاقتصادي العالمي.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت لخامس أسبوع على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام بينما سجل الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا فيما أبقت صيانة موسمية معدلات التكرير منخفضة الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7ر3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من فبراير إلى 5ر 454 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2017 حتى مع تسجيل صادرات الخام قفزة بلغت 2ر 1 مليون برميل يوميا لتسجل مستوى قياسيا عند 6ر 3 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج النفط في الولايات المتحدة التي أصبحت العام الماضي أكبر منتج للخام في العالم إلى مستوى قياسي عند 12 مليون برميل يوميا.

يذكر أن دول الأوبك وشركائها من خارج المنظمة على رأسهم روسيا توصلت شهر ديسمبر الماضي إلى خفض في الإنتاج بما يقدر ب2ر1 مليون برميل في اليوم ابتداء من الفاتح يناير2019 أي بتخفيض بلغ 800.000 برميل في اليوم من طرف الأوبك و400.000 برميل في اليوم من طرف البلدان المنتجة من خارج الأوبك.

وسيعقد أعضاء أوبك وحلفائهم غير المنتمين للمنظمة، وعلى رأسهم روسيا،اجتماعا يومي 17 و 18 ابريل المقبل بفيينا لتقييم سياستهم المتعلقة بتقليص حجم الإنتاج.

وسيسبق هذا اللقاء الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة لاتفاق أوبك يوم 18 مارس المقبل بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

المصدر : واج